Tennis: Zverev verliert auch zweites Einzel beim United Cup

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim United Cup in Australien auch sein zweites Einzel klar verloren. Der 25 Jahre alte Hamburger unterlag am Montag in Sydney in der Vorbereitung auf die Australian Open Taylor Fritz im Team-Duell mit den USA 1:6, 4:6. Die Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes hat nach der anschließenden 2:6, 3:6-Niederlage von Jule Niemeier gegen Madison Keys keine Chance mehr auf das Weiterkommen bei dem neuen Wettbewerb. | 02.01.2023 08:02