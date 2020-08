Stand: 21.08.2020 09:29 Uhr

Tennis: Zverev startet in New York mit Freilos

Beim Tennis-Masters-Turnier in New York könnte es in der zweiten Runde zu einem Duell zwischen Alexander Zverev und Andy Murray kommen. Deutschlands bester Profi ist bei der von Cincinnati nach New York verlegten Hartplatz-Veranstaltung an Nummer fünf gesetzt und hat in der ersten Runde ein Freilos. Murray bekommt es zum Auftakt mit dem US-Amerikaner Frances Tiafoe zu tun. Die Hauptfeld-Partien beginnen am Sonnabend. Angelique Kerber (Kiel) und Julia Görges (Bad Oldesloe) verzichten auf eine Teilnahme an dem Vorbereitungsturnier für die US Open. | 21.08.2020 09:30