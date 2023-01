Stand: 01.01.2023 10:12 Uhr Tennis: Zverev siegt im Mixed-Doppel beim United Cup

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim United Cup in Australien sein zweites Match gewonnen. Der 25-jährige Hamburger setzte sich im Mixed-Doppel an der Seite von Laura Siegemund 6:4, 7:6 (7:1) gegen die Tschechen Jiri Lehecka und Marie Bouzkova durch. Das deutsche Team musste sich gegen Tschechien dennoch mit 2:3 geschlagen geben. Vor dem Duell mit den USA am Montag und Dienstag liegt Deutschland auf dem letzten Platz der Dreiergruppe. | 01.01.2023 10:11