Stand: 03.11.2023 11:03 Uhr Tennis: Zverev schlägt beim ATP-Turnier in Sofia auf

Im Rennen um die Qualifikation für die ATP Finals in Turin wird Alexander Zverev ab Montag beim Turnier in Sofia (Bulgarien) spielen. Das teilten die Organisatoren am Freitag mit. Der Weltranglisten-Neunte aus Hamburg ist noch nicht für das Top-Acht-Event in Italien qualifiziert, das am 12. November beginnt. Zuletzt war der Olympiasieger beim Turnier in Paris im Achtelfinale an Stefanos Tsitsipas gescheitert. Zverevs Aufschlag in Sofia wurde durch eine ATP-Sondergenehmigung möglich. Nach den Absagen der Topgesetzten Frances Tiafoe und Ben Shelton konnte der 26-Jährige ohne eine Wildcard nachrücken. Er wird das Tableau als Weltranglistenneunter in Sofia anführen. | 03.11.2023 11:00