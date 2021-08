Stand: 05.08.2021 22:30 Uhr Tennis: Zverev sagt Teilnahme in Toronto ab

Tennisprofi Alexander Zverev hat nach seinem Olympiasieg die Teilnahme am Masters-Turnier in Toronto abgesagt. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. "Aufgrund der intensiven letzten Wochen und meiner unglaublichen Erfahrung bei Olympia brauche ich mehr Zeit zur Erholung", wird der 24-Jährige in einer Mitteilung des Veranstalters zitiert. Es sei eine "schwierige Entscheidung" gewesen, "weil ich gute Erinnerungen an Kanada habe". Zverev hatte das Turnier 2017 gewonnen. | 05.08.2021 22:30