Stand: 31.01.2024 14:27 Uhr Tennis: Zverev sagt Davis-Cup-Teilnahme krankheitsbedingt ab

Alexander Zverev hat seine Teilnahme am Davis-Cup-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn kurzfristig abgesagt. Wie der DTB am Mittwoch mitteilte, laboriert der 26 Jahre alte Hamburger an einem Infekt. Ab Freitag kämpft die deutsche Tennis-Auswahl in Ungarn um den Einzug in die Davis-Cup-Gruppenphase. Für Zverev, der zuletzt bei den Australian Open das Halbfinale erreicht hatte, rückt Maximilian Marterer nach. | 31.01.2022 14:22