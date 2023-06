Stand: 21.06.2023 21:50 Uhr Tennis: Zverev mühelos ins Viertelfinale von Halle

Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle leicht und locker das Viertelfinale erreicht. Der Olympiasieger aus Hamburg setzte sich am Mittwoch im Achtelfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov mit 6:2, 6:4 durch. Zverev verwandelte bei hochsommerlichen Temperaturen in der gut besuchten Arena nach 75 Minuten seinen dritten Matchball. Im Viertelfinale bekommt es der 26-Jährige am Freitag mit Nicolas Jarry zu tun. Der Chilene schaltete überraschend den Griechen Stefanos Tsitsipas aus. | 21.06.2023 21:28