Stand: 08.12.2022 10:44 Uhr Tennis: Zverev mit erfolgreichem Comeback in Saudi-Arabien

Tennisprofi Alexander Zverev hat 188 Tage nach seiner schweren Knöchelverletzung sein Comeback gefeiert. Beim Showevent in Diriyah/Saudi-Arabien besiegte der Olympiasieger aus Hamburg den Österreicher Dominic Thiem in einem Matchtiebreak-Format mit 10:8, 10:7. "Um ehrlich zu sein, war ich einfach froh, zurück auf dem Platz und weitgehend schmerzfrei zu sein", sagte der 25-Jährige. "Es ist kein ATP-Turnier oder ein Grand Slam, aber es ist ein schönes Gefühl, wieder in einem Wettbewerb dabeizusein." | 08.12.2022 10:43