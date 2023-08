Stand: 09.08.2023 23:05 Uhr Tennis: Zverev in Toronto ausgeschieden

Tennisprofi Alexander Zverev ist beim Masters in Toronto in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Hamburger, der vor zwei Wochen sein Heimturnier am Rothenbaum gewonnen hatte, unterlag dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina nach indiskutabler Leistung und 62 Minuten 1:6, 2:6. | 09.08.2023 23:04