Tennis: Zverev in Stuttgart dabei

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev schlägt nach vier Jahren Pause wieder beim ATP-Turnier am Stuttgarter Weissenhof (10. bis 18. Juni) auf. Das gaben die Veranstalter des Rasenturniers am Dienstag bekannt. Neben Zverev tritt mit Jan-Lennard Struff auch die aktuelle deutsche Nummer eins in der Landeshauptstadt an. | 24.05.2023 09:22