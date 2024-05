Stand: 10.05.2024 16:34 Uhr Tennis: Zverev in Rom souverän eine Runde weiter

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Rom souverän in die dritte Runde eingezogen. Der Hamburger besiegte den Australier Aleksandar Vukic am Freitag glatt in zwei Sätzen 6:0, 6:4. In der ersten Runde hatte der Weltranglisten-Fünfte ein Freilos gehabt. "Es war ein guter Start, besonders im ersten Satz", sagte Zverev über seinen erfolgreichen Turnierauftakt. Er hoffe, in dieser Woche seinen Sandplatz-Rhythmus für die French Open zu finden. In der dritten Runde trifft der 27-Jährige auf den Italiener Luciano Darderi. Dann geht es um den Einzug ins Achtelfinale. | 10.05.2024 16:34