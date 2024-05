Stand: 14.05.2024 17:35 Uhr Tennis: Zverev in Rom im Viertelfinale

Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Rom Außenseiter Nuno Borges souverän geschlagen und das Viertelfinale erreicht. Der Tennis-Olympiasieger aus Hamburg schlug den ungesetzten Portugiesen in 87 Minuten mit 6:2, 7:5. Auf dem Weg zum ersten Halbfinaleinzug in Rom seit 2022 hat der an Position drei gesetzte Zverev nun eine ungleich schwierigere Aufgabe vor sich. Der US-Amerikaner Taylor Fritz, Nummer acht der Weltrangliste, schlug im Achtelfinale den an acht gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow 6:2, 6:7 (11:13), 6:1. | 14.05.2024 17:33