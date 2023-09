Stand: 29.09.2023 12:46 Uhr Tennis: Zverev in Peking eine Runde weiter

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist trotz augenscheinlicher Magenprobleme erfolgreich in das stark besetzte ATP-Event in Peking gestartet. Drei Tage nach seinem Turniersieg in Chengdu (China) setzte sich der Hamburger in seinem Erstrundenduell mit 6:7 (2:7), 6:1, 6:4 gegen den einstigen Weltranglistenachten Diego Schwartzman aus Argentinien durch. Zverevs Achtelfinalgegner in der chinesischen Hauptstadt ist am Sonnabend der Spanier Alejandro Davidovich Fokina. | 29.09.2023 12:46