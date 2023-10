Stand: 31.10.2023 14:08 Uhr Tennis: Zverev in Paris eine Runde weiter

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev steht beim Masters-Turnier in Paris in der nächsten Runde. Der gebürtige Hamburger setzte sich am Dienstag in der Runde der letzten 64 mit 4:6, 7:5, 6:4 gegen den Ungarn Marton Fucsovics durch. In der 2. Runde des mit 6,7 Millionen Euro dotierten Turnieres in der französischen Hauptstadt bekommt es Zverev, der an Nummer zehn gesetzt ist, entweder mit Ugo Humbert aus Frankreich oder Marcos Giron aus den USA zu tun. | 31.10.2023 14:08