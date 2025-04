Stand: 25.04.2025 20:25 Uhr Tennis: Zverev in Madrid weiter, Lys ausgeschieden

Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Madrid mühelos die die dritte Runde erreicht. Der Hamburger setzte sich gegen den Spanier Roberto Batista Agut mit 6:2, 6:2 durch. Nach seinem Turniersieg in München war Zverev das zurückgewonnene Selbstvertrauen anzusehen. Die ersten beiden Aufschlagspiele nahm der Tokio-Olympiasieger seinem 37 Jahre alten Gegner ab. Auch im zweiten Durchgang gelang Zverev, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, ein schnelles Break. Bei den Damen ist für Eva Lys hingegen das Turnier vorbei: Die Hamburgerin unterlag der US-Amerikanerin Jessica Pegula 2:6, 2:6. | 25.04.2025 20:25