Tennis: Zverev in Madrid mühelos eine Runde weiter

Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Madrid mühelos die die dritte Runde erreicht. Der Hamburger setzte sich gegen den Spanier Roberto Batista Agut mit 6:2, 6:2 durch. Nach seinem Turniersieg in München war Zverev das zurückgewonnene Selbstvertrauen anzusehen. Die ersten beiden Aufschlagspiele nahm der Tokio-Olympiasieger seinem 37 Jahre alten Gegner ab. Auch im zweiten Durchgang gelang Zve-rev, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, ein schnelles Break. | 25.04.2025 15:46