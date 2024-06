Stand: 19.06.2024 20:53 Uhr Tennis: Zverev im Viertelfinale von Halle

Alexander Zverev steht beim Tennisturnier in Halle im Viertelfinale. Der Olympiasieger aus Hamburg setzte sich am Mittwochabend im Achtelfinale gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit 6:4, 7:6 (7:5) durch. Zverev verwandelte nach 1:43 Stunden seinen ersten Matchball. Er bekommt es nun am Freitag mit dem Franzosen Arthur Fils zu tun, der Dominik Koepfer mit 6:3, 6:4 bezwang. | 19.06.2024 20:50