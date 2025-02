Stand: 13.02.2025 08:30 Uhr Tennis: Zverev im Viertelfinale von Buenos Aires

Alexander Zverev hat sein erstes Spiel nach der bitteren Finalniederlage von Melbourne souverän gewonnen. Der 27 Jahre alte Hamburger setzte sich im Achtelfinale des ATP-Tennis-Turniers in Buenos Aires mit 6:4, 6:4 gegen den Serben Dusan Lajovic durch und zeigte im ersten Saison-Auftritt auf seinem Lieblingsbelag Sand über weite Strecken eine überzeugende Leistung. "Es war vielleicht nicht mein bestes Match, aber ich bin glücklich mit meinem Sieg", sagte Zverev: "Ich hoffe, dass ich noch einige Zeit hier bleibe und so viele Matches spielen kann wie möglich." Im Viertelfinale des 250er-Turniers trifft Zverev auf den an fünf gesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo. | 13.02.2025 08:26