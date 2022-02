Stand: 05.02.2022 17:40 Uhr Tennis: Zverev im Finale von Montpellier

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Turnier in Montpellier mühelos das Finale erreicht. Der 24-Jährige aus Hamburg setzte sich am Sonnabend gegen den Schweden Mikael Ymer mit 6:1, 6:3 durch. Am Sonntag greift Zverev gegen den Kasachen Alexander Bublik nach dem 20. Titel seiner Karriere. Das Turnier in Montpellier hatte er bereits 2017 gewonnen. | 05.02.2022 17:40