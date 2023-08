Stand: 09.08.2023 08:10 Uhr Tennis: Zverev gewinnt Auftaktmatch in Toronto

Nach seinem Turniersieg in Hamburg ist Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev auch der Start in die Vorbereitung auf die US Open (28. August bis 10. September) gelungen. Beim ATP-Masters im kanadischen Toronto setzte sich der Hamburger in seinem Auftaktmatch 6:4, 7:6 (7:3) gegen Tallon Griekspoor aus den Niederlanden durch. In der zweiten Runde trifft Zverev nun auf Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien. | 09.08.2023 08:15