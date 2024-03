Stand: 24.03.2024 09:14 Uhr Tennis: Zverev gelingt souveräner Auftaktsieg in Miami

Tennisprofi Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch beim Masters-Turnier in Miami souverän gewonnen. Gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime gewann der Hamburger mit 6:2, 6:4. Nach 76 Minuten verwandelte Zverev seinen ersten Matchball. In der dritten Runde trifft der an Position vier gesetzte Olympiasieger auf Christopher Eubanks aus den USA. | 24.03.2024 09:00