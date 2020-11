Stand: 04.11.2020 17:24 Uhr Tennis: Zverev erreicht locker das Achtelfinale von Paris

Tennis-Profi Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Paris ins Achtelfinale eingezogen. Der an Nummer vier gesetzte Hamburger, der für die erste Runde ein Freilos hatte, bezwang den Serben Miomir Kecmanovic am Mittwoch locker in zwei Sätzen mit 6:2, 6:2. In der Runde der letzten 16 bekommt es der Weltranglisten-Siebte nun mit dem Franzosen Adrian Mannarino zu tun. | 04.11.2020 17:25