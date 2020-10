Stand: 20.10.2020 15:36 Uhr Tennis: Zverev-Brüder im Doppel erfolgreich

An der Seite seines älteren Bruders Mischa Zverev hat Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev nach seinem Einzel-Turniersieg in Köln diesmal auch im Doppel einen Erfolg gefeiert. Durch einen 6:4, 6:2-Sieg gegen den Briten Dominic Inglot und den Pakistani Aisam-Ul-Haq Qureshi erreichten die Brüder aus Hamburg das Viertelfinale des zweiten ATP-Tennis-Turniers in der Rhein-Metropole. Beim ersten von zwei Turnieren in der Vorwoche waren die Zverevs noch in der ersten Runde gescheitert. | 20.10.2020 15:35