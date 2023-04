Stand: 13.04.2023 12:12 Uhr Tennis: Ruud sagt für Turnier am Hamburger Rothenbaum zu

Der Weltranglistenvierte Casper Ruud (Norwegen) hat als erster Top-Ten-Spieler seine Zusage für das ATP-Turnier (22. bis 30. Juli) am Hamburger Rothenbaum gegeben. Der 24-Jährige, der zuletzt das Finale von Estoril gewann, gilt nach den beiden Spaniern Rafael Nadal und Carlos Alcaraz als zurzeit bester Sandplatzspieler der Welt. Ruud hat bislang zwei Mal in einem Finale eines Grand-Slam-Turniers gestanden, bei den French Open und den US Open im vergangenen Jahr. | 13.04.2023 12:10