Stand: 24.05.2021 22:13 Uhr Tennis-Profis Barthel und Kamke in Paris weiter

Doe Tennis-Profis Mona Barthel (Neumünster) und Tobias Kamke (Lübeck) dürfen weiter auf den Sprung ins Hauptfeld der French Open in Paris hoffen. Die beiden Norddeutschen gewannen am Montag ihre Partien der ersten Qualifikationsrunde. Barthel setzte sich gegen die Lokalmatadorin Tessah Andrianjafitrimo mit 6:4, 3:6, 7:6 (7:4) durch. Kamke schlug den in der Qualifikation an Position 26 gesetzten Österreicher Jurij Rodionov überraschend deutlich mit 6:4, 6:0. | 24.05.2021 22:12