Stand: 26.04.2021 11:33 Uhr Tennis-Profi Zverev will nicht am Davis Cup teilnehmen

Tennisprofi Alexander Zverev wird aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr nicht im Davis Cup antreten. "Meine Meinung hat sich nicht geändert", sagte der Hamburger vor Beginn des ATP-Turniers in München. Zverev stört sich nach wie vor am geänderten Modus. "Ich habe den ATP Cup gespielt, für mich ist das dasselbe", sagte er. Die Viertelfinalrunde findet in drei Städten statt. Neben Madrid wird diesmal auch in Innsbruck und Turin gespielt. Deutschland trifft in Innsbruck auf Serbien und Gastgeber Österreich. | 26.04.2021 11:32