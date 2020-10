Stand: 12.10.2020 17:13 Uhr Tennis-Profi Mischa Zverev überrascht in Köln

Mischa Zverev hat beim ATP-Tennis-Turnier in Köln überraschend das Achtelfinale erreicht. Der knapp zehn Jahre ältere Bruder von Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev besiegte in seinem Auftaktmatch den Australier John Millman klar mit 6:1 und 6:4. Zverev ist in der Weltrangliste inzwischen nur noch auf Rang 268 und damit 224 Plätze hinter Millman notiert. | 12.10.2020 17:12