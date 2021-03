Stand: 03.03.2021 13:54 Uhr Tennis: Niederlagen für Kerber und Zverev

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber kommt im Jahr 2021 weiter nicht richtig in Schwung. Die 33 Jahre alte Kielerin unterlag im Achtelfinale von Doha/Katar der acht Jahre jüngeren Estin Anett Kontaveit am Mittwoch in nur 58 Minuten mit 1:6, 4:6. In Rotterdan musste Alexander Zverev ebenfalls früh die Koffer packen. Der an Nummer drei gesetzte Hamburger unterlag dem Kasachen Alexander Bublik 5:7, 3:6. | 03.03.2021 13:53