Stand: 26.08.2023 23:01 Uhr Tennis: Lys qualifiziert sich fürs Hauptfeld der US Open

Die Hamburgerin Eva Lys komplettiert das Feld der deutschen Tennisspielerinnen bei den am Montag beginnenden US Open in New York. Die 21-Jährige setzte sich am Sonnabend in der dritten Qualifikationsrunde souverän mit 6:2, 6:1 gegen die US-Amerikanerin McCartney Kessler durch und sicherte sich als fünfte Deutsche - auch die Hamburgerin Tamara Korpatsch ist dabei - ihren Platz im 128-köpfigen Teilnehmerfeld beim Hartplatz-Grand-Slam-Turnier. | 26.08.2023 23:00