Stand: 03.04.2024 11:05 Uhr Tennis: Lys komplettiert DTB-Team für Duell mit Brasilien

Tennisprofi Eva Lys komplettiert das deutsche Team für die Qualifikationsrunde im Billie Jean King Cup. Die 22-Jährige aus Hamburg wurde von Teamchef Rainer Schüttler für die Partie am 12. und 13. April in Sao Paulo gegen Brasilien berufen. Für das Duell um den Einzug in die Endrunde in Sevilla waren zuvor bereits Angelique Kerber, Tatjana Maria, Laura Siegemund und Anna-Lena Friedsam nominiert worden. In Sao Paulo wird auf Sand gespielt. Das Verliererteam muss in den Play-offs gegen den Abstieg spielen. | 03.04.2024 11:03