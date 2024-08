Stand: 22.08.2024 09:08 Uhr Tennis: Lys in Runde drei der US-Open-Qualifikation

Tennisspielerin Eva Lys steht kurz vor dem Sprung ins Hauptfeld der US Open. Die 22 Jahre alte Hamburgerin gewann ihr zweites Quali-Match in Flushing Meadows gegen die Australierin Olivia Gadecki mit 6:3, 4:6, 6:1 und spielt nun in der letzten Runde gegen die Britin Lily Miyazaki um den Sprung in das Topevent. Für die Hamburgerin Ella Seidel kam dagegen das Aus. | 22.08.2024 09:07