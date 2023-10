Stand: 08.10.2023 16:57 Uhr Tennis: Lys erneut für Billie Jean King Cup nominiert

Eva Lys zählt zum deutschen Tennis-Team für die Endrunde im Billie Jean King Cup. Teamchef Rainer Schüttler nominierte die Hamburgerin ebenso wie Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund und Jule Niemeier für die vom 7. bis 12. November stattfindende Veranstaltung in Sevilla. Das Quintett hatte in der ersten Runde in Stuttgart Brasilien mit 3:1 besiegt. In Andalusien trifft Deutschland in den Vorrundenspielen zunächst auf Italien und dann auf Frankreich. Der Gruppensieger zieht ins Halbfinale ein. | 09.10.2023 12:47