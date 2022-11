Stand: 11.11.2022 08:37 Uhr Tennis: Lys beeindruckt beim Debüt

Debütantin Eva Lys hat den deutschen Tennis-Damen in der Abstiegsrelegation im Billie Jean King Cup in Kroatien überraschend den ersten Punkt gesichert. Die erst 20 Jahre alte Hamburgerin gewann am Freitag in Rijeka gegen die frühere Top-20-Spielerin und kroatische Nummer eins Petra Martic mit 6:1, 6:4. "Den ersten Punkt für Deutschland zu holen, ist ein unglaubliches Gefühl, ich habe bis jetzt noch nie etwas Vergleichbares auf dem Platz gefühlt", sagte Lys. | 11.11.2022 18:56