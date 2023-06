Stand: 17.06.2023 15:57 Uhr Tennis: Lospech für Zverev bei Rasenturnier in Halle

Tennisprofi Alexander Zverev muss bei seinem Start in die Rasensaison eine knifflige Aufgabe lösen. Der French-Open-Halbfinalist aus Hamburg bekommt es beim am Montag beginnenden Turnier in Halle/Westfalen in der ersten Runde mit dem Spanier Roberto Bautista Agut zu tun, der als Weltranglisten-22. eine Position vor ihm steht. Im Viertelfinale dürfte der topgesetzte Russe Daniil Medwedew warten. | 17.06.2023 15:33