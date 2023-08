Stand: 06.08.2023 14:56 Uhr Tennis: Korpatsch verpasst Finale in Prag

Qualifikantin Tamara Korpatsch hat das Finale beim WTA-Turnier in Prag verpasst. Im Halbfinale unterlag die Hamburgerin der an Nummer vier gesetzten Lokalmatadorin Linda Noskova deutlich 1:6, 1:6. Damit geht das Warten auf den ersten Turniersieg auf der WTA-Tour für die 28-Jährige weiter. Die zweite deutsche Teilnehmerin Jule Niemeier (Dortmund) hatte ihr Achtelfinal-Match am Mittwoch gegen die Ukrainerin Katerina Baindl angeschlagen aufgeben müssen. | 06.08.2023 14:56