Stand: 24.09.2024 21:37 Uhr Tennis: Korpatsch scheitert in Runde eins

Tamara Korpatsch ist in der ersten Runde der China Open in Peking gescheitert. Die Hamburgerin verlor gegen die Französin Clara Burel mit 3:6, 7:5 und 3:6, nachdem sie als Lucky Loser in die Hauptrunde eingezogen war. | 25.09.2022 13:38