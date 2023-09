Stand: 19.09.2023 11:13 Uhr Tennis: Korpatsch scheitert in Guangzhou früh

Tennisspielerin Tamara Korpatsch ist beim Comeback der WTA-Tour in China direkt zum Auftakt gescheitert. Die Hamburgerin unterlag Lokalmatadorin Yuan Yue in Guangzhou 3:6, 6:7 (5:7). Dort findet das erste von sieben WTA-Turnieren in diesem Jahr in China statt. Weiter geht es in China in der kommenden Woche in Ningbo, danach steht in Peking eines der größten Turniere in diesem Herbst an. | 19.09.2023 11:13