Stand: 15.01.2024 08:38 Uhr Tennis: Korpatsch peilt "naheliegende" Top-50-Platzierung an

Tennisspielerin Tamara Korpatsch will sich schnellstmöglich in die Top 50 der Weltrangliste vorarbeiten. "Ich glaube, dass ich das locker schaffen kann, wenn ich weiter so spiele", sagte die 28-jährige Hamburgerin, die bei den Australian Open in Melbourne gerade in die zweite Runde eingezogen ist und aktuell Platz 81 belegt. "Die Zielsetzung ist weit höher - die Top 50 ist das naheliegende Ziel, was demnächst erreicht werden sollte." Am Mittwoch trifft Korpatsch auf Barbora Krejcikova (Tschechien). | 15.01.2022 08:15