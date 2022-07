Stand: 12.07.2022 13:10 Uhr Tennis: Korpatsch in Lausanne schon ausgeschieden

Tennisspielerin Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier in Lausanne bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 27-Jährige aus Kaltenkirchen verlor bei der mit 251.750 Dollar dotierten Sandplatz-Veranstaltung am Dienstag ihr Auftaktmatch gegen die an Nummer drei gesetzte Irina-Camelia Begu aus Rumänien mit 4:6, 2:6. Korpatsch war nach dem Rasen-Klassiker in Wimbledon positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte ihren Start beim Turnier im französischen Contrexeville in der vergangenen Woche absagen müssen. | 12.07.2022 13:10