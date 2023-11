Stand: 07.11.2023 14:54 Uhr Tennis: Kerber schlägt wieder in Bad Homburg auf

Angelique Kerbers Turnierplanung in ihrer Comebacksaison nimmt Formen an. Zur Vorbereitung auf den Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon wird die Kielerin wieder beim Heimturnier in Bad Homburg (22. bis 29. Juni) aufschlagen. Das teilten die Veranstalter des Tennis-Rasenevents, das die dreimalige Grand-Slam-Siegerin auch als Turnierbotschafterin begleitet, am Dienstag mit. Nach der Geburt ihrer Tochter Liana im Februar wird die 35-Jährige in der kommenden Saison auf die Tennis-Tour zurückkehren, erstmals ist sie Ende Dezember beim United Cup in Australien für das deutsche Team im Einsatz. | 06.11.2023 14:45