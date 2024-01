Stand: 30.01.2024 19:56 Uhr Tennis: Kerber scheidet auch in Linz in Runde eins aus

Die dreimalige Grandslam-Siegerin Angelique Kerber hat bei ihrem Europa-Comeback nach der Baby-Pause eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Die 36-Jährige verlor am Dienstag ihr Erstrunden-Match beim WTA-Turnier in Linz gegen die Italienerin Lucia Bronzetti nach nur 63 Minuten mit 1:6, 3:6. Kerber hatte sich 2013 im Finale gegen Ana Ivanovic den Titel in Linz geholt. Kerber war erst beim United Cup rund um den Jahreswechsel nach 18 Monaten Baby-Pause auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Bei den Australian Open schied Kerber in der ersten Runde aus. | 30.01.2022 19:56