Stand: 29.04.2021 16:00 Uhr Tennis: Kerber in Madrid eine Runde weiter

Deutschlands Topspielerin Angelique Kerber ist beim Tennisturnier in Madrid in die zweite Runde eingezogen. Die 33 Jahre alte Kielerin bezwang zum Auftakt die Weltranglisten-21. und French-Open-Finalistin von 2019 Marketa Vondrousova (Tschechien) nach einer starken Vorstellung mit 7:6 (7:5), 6:1. In der Runde der letzten 32 trifft die dreimalige Grand-Slam-Siegerin auf die an Position neun gesetzte Tschechin Petra Kvitova. | 29.04.2021 16:00