Stand: 11.10.2021 22:33 Uhr Tennis: Kerber im Indian-Wells-Achtelfinale

Die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) steht beim WTA-Turnier in Indian Wells im Achtelfinale. Durch einen 6:2, 1:6, 6:4-Erfolg gegen die Russin Darja Kassatkina zog die 33 Jahre alte Nummer 15 der Weltrangliste zum vierten Mal nacheinander in der kalifornischen Wüste in die Runde der besten 16 ein. Kerbers nächste Gegnerin ist entweder die Australierin Ajla Tomljanovic oder die Slowenin Tamara Zidansek. | 11.10.2021 22:30