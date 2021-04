Stand: 21.04.2021 15:38 Uhr Tennis: Kerber im Achtelfinale von Stuttgart

Lockerer Aufgalopp für Angelique Kerber: Deutschlands beste Tennisspielerin hat beim WTA-Turnier in Stuttgart einen erfolgreichen Auftakt hingelegt. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Kiel gewann am Mittwoch ihr Erstrundenmatch gegen die Georgierin Jekaterine Gorgodse 6:2, 6:2. Im Achtelfinale bekommt es Kerber, die 2015 und 2016 in Stuttgart den Titel gewonnen hatte, mit der Ukrainierin Jelina Switolina zu tun. Ausgeschieden ist hingegen Tamara Korpatsch. Die Hamburgerin unterlag der tschechischen Weltranglisten-Neunten Karolina Pliskova 5:7, 6:3, 3:6. | 21.04.2021 15:37