Stand: 24.01.2024 14:24 Uhr Tennis: Kerber gibt Europa-Comeback in Linz

Die frühere Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber gibt in der kommenden Woche beim WTA-Turnier in Linz ihr Europa-Comeback nach der Baby-Pause. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Das Turnier wird vom 28. Januar bis 4. Februar ausgetragen. Kerber war erst beim United Cup rund um den Jahreswechsel nach 18 Monaten Baby-Pause auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Zuvor hatte sie seit Wimbledon 2022 kein Match mehr bestritten und im Februar 2023 ihre Tochter Liana zur Welt gebracht. Bei den Australian Open schied die 35-Jährige in der ersten Runde aus. | 24.01.2022 14:23