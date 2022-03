Stand: 12.03.2022 10:19 Uhr Tennis: Kerber feiert ersten Sieg in diesem Jahr

Angelique Kerber hat den ersten Sieg in diesem Jahr gefeiert und steht beim WTA-Turnier in Indian Wells in der dritten Runde. Die an Nummer 15 gesetzte Kielerin bezwang die Chinesin Zheng Qinwen in 2:18 Stunden mit 6:2, 5:7, 6:4 und bekommt es nun mit Darja Kassatkina (Russland/Nr. 23) zu tun. In Runde eins hatte Kerber ein Freilos. Kerber lag gegen die erst 19-jährige Zheng im entscheidenden dritten Satz bereits mit 1:4 zurück, agierte dann aber aggressiver von der Grundlinie, gewann fünf Spiele in Folge und verwandelte am Ende ihren vierten Matchball zum Sieg. | 12.03.2022 10:18