Stand: 01.11.2020 16:50 Uhr Tennis: Japanischer Erfolg beim Turnier in Hamburg

Taro Daniel aus Japan hat das Tennis-Challenger-Turnier in Hamburg gewonnen. Der 27-Jährige setzte sich am Sonntag im Finale am DTB-Bundesstützpunkt gegen den Österreicher Sebastian Ofner klar mit 6:1 und 6:2 durch. Die gesamte Woche über hatte sich Daniel von Match zu Match gesteigert und insgesamt nur zwei Sätze abgeben. | 01.11.2020 16:48