Stand: 23.07.2024 17:39 Uhr Tennis: Hamburgerin Seidel im Viertelfinale von Prag

Tennisspielerin Ella Seidel hat beim WTA-Turnier in Prag das Viertelfinale erreicht. Die Hamburgerin setzte sich gegen die Japanerin Ena Shibahara 6:2, 7:5 durch. In der Runde der letzten Acht könnte es zum Stadtduell mit Eva Lys kommen. Die Hamburgerin spielt am Abend ihr Achtelfinale gegen die an Nummer eins gesetzte Tschechin Linda Noskova. | 23.07.2022 17:38