Stand: 01.10.2023 13:20 Uhr Tennis: Hamburgerin Lys verpasst zweite Runde in Peking

Eva Lys hat beim Tennis-Turnier in Peking den Einzug in die zweite Runde verpasst. Die 21 Jahre alte Hamburgerin musste sich am Sonntag in ihrem Auftaktmatch des WTA-1000-Turniers in der chinesischen Metropole der an Nummer 13 gesetzten Lettin Jelena Ostapenko mit 6:2, 3:6, 2:6 geschlagen geben. Lys, die Nummer 122 der Weltrangliste, hatte sich über eine erfolgreiche Qualifikation einen Startplatz im Hauptfeld des mit gut acht Millionen US-Dollar dotierten Turniers erkämpft. | 01.10.2023 13:20