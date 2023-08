Stand: 22.08.2023 08:21 Uhr Tennis: Frühes Aus für Hamburgerin Korpatsch in Cleveland

Die Hamburgerin Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier in Cleveland (USA) kein weiteres Selbstvertrauen für die US Open sammeln können. Zwei Wochen nach ihrer Halbfinal-Teilnahme in Prag verlor die 28-Jährige bei ihrer Generalprobe für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres gegen die zwölf Jahre jüngere Mirra Andrejewa (Russland) mit 0:6, 6:3, 5:7 und schied in der ersten Runde aus. Die US Open in New York beginnen am 28. August und dauern bis zum 11. September an. | 22.08.2023 08:06